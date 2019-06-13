Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены. В настоящее время в этот список входят мясо (говядина, баранина, свинина, куры), картофель, вермишель, яйца, мука, масло и другие продовольственные товары.Демографическая политика – один из важнейших приоритетов в России, напомнил депутат. Стоимость детского питания – важнейший фактор, так как для семьи очень важно, сможет ли она обеспечить детей всем необходимым. Если детское питание попадет в оговоренный список, это приведет к снижению цены на него, передает РИА Новости. Возрастет материальное благополучие семей с маленькими детьми и, соответственно, улучшится демографическая ситуация в России.