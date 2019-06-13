Дмитрий Билан выложил новое видео в Stories в своем Instagram. Артист показал поклонникам свою новую любовь.

Дмитрий Билан выложил новое видео в Stories в своем Instagram. Артист показал поклонникам свою новую любовь.На записи известный исполнитель просто светится от счастья. Звезда сидит в домашней обстановке на чьей-то кухне в майке, кепке и спортивных штанах, а на его коленях красуется маленький мохнатый щенок.Дмитрий тискается с ним, не скрывая своего восторга. "Что мы с тобой делаем? Жить будем вместе – это понятно, спать будем вместе". Он ласково назвал собаку бородатой леди. Также артист отметил, что питомец буквально играет глазами.Отметим, накануне Билан выступал на Красной площади по случаю празднования Дня России. Также в концерте приняли участие такие звезды, как Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Сергей Трофимов, Надежда Бабкина, Стас Михайлов и Юрий Антонов.Напомним, во время одного концертного тура Дима Билан сломал ногу. В конце марта после очередного выступления его буквально вынесли на руках со сцены. Травма долгое время не давала артисту покоя. Как писали ранее , ему все же удалось излечиться.