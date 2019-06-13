Следователи вновь побеседовали с бывшем президентом Франции Николя Саркози по делу о возможном незаконном финансировании его избирательной кампании, которое имело место более десяти лет назад.

Следователи вновь побеседовали с бывшем президентом Франции Николя Саркози по делу о возможном незаконном финансировании его избирательной кампании, которое имело место более десяти лет назад.По информации издания Liberation, в начале июня судьи допросили Саркози, который попросту отказался отвечать на вопросы. Бывший президент заявил, что его дело должны передать в особый суд республики, который рассматривает правонарушения со стороны членов правительства. Этой дискуссии уже около восьми лет, а следствие идет пять лет, напоминает телеканал "Россия 24".