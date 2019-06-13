Елена Беркова никогда не стесняется, она часто раздевается и показывает свое обнаженное тело. На этот раз знаменитость продемонстрировала свою фигуру на фестивале Кинотавр.

Елена Беркова никогда не стесняется, она часто раздевается и показывает свое обнаженное тело. На этот раз знаменитость продемонстрировала свою фигуру на фестивале "Кинотавр".В сеть попали снимки с фотосессии порнозвезды и ее жениха Александра Путинцева. На кадрах бывшая участница "Дома-2" абсолютно голая, а ее избранник предпочел остаться в ярко-красных плавках.Эта съемка сделана во время фестиваля "Кинотавр". Он проходит в Сочи на берегу Черного моря.Накануне звезда прошлась по ковровой дорожке. Для выхода она снова выбрала весьма смелый наряд. На ней было абсолютно прозрачное платье, усыпанное блестками лишь в самых пикантных местах.Близкие друзья отмечают, что Лена не делает ничего дурного, она лишь показывает свободу самовыражения и демонстрирует любовь к своему телу. А жених ей в этом помогает. Они называют возлюбленных открытыми и раскрепощенными людьми."Это некий перформанс, чтобы люди поняли – летом нет никаких границ", – прокомментировали идею съемки в окружении Берковой.Напомним, недавно знаменитость в больницу. Девушка потеряла сознание от переутомления и диет. Все этой время с ней рядом находился и ее избранник.