Телеведущая Елена Малышева снова оказалась в гуще страстей. Звезда еще и втянула федеральный канал в публичное разбирательство.

Телеведущая Елена Малышева снова оказалась в гуще страстей. Звезда еще и втянула федеральный канал в публичное разбирательство.Накануне, 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы Малышева предложила , "откуда берутся кретины".Это высказывание вызвало крайне негативную реакцию. Первым делом претензии предъявили в ассоциации "Аутизм – Регионы". Они заявили, что Елена оскорбляет людей с ментальными нарушениями. Также там отметили, что слова знаменитости и актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью, сообщает "Газета.ру".На данный момент телеведущая не дала никаких комментариев на этот счет. Ее представитель заявил, что на все претензии она позже.Напомним, недавно Елена Малышева снова побывала в эпицентре скандала. Как писали ранее, звезда публично "опустила" критиков, которые оставляют в ее адрес нелицеприятные комментарии.