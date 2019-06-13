Певец примерил костюм жениха. В Сети появились свадебные фото Сергея Лазарева.

Певец примерил костюм жениха. В Сети появились свадебныефото Сергея Лазарева.В кадре вокалист запечатлен у алтаря из цветов. Рядом с нимстоит стройная красавица-брюнетка в подвенечном платье. Сергей Лазарев облаченв строгий черный костюм и бабочку.Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – этоизраильская модель. Имя прелестницы пока неизвестно.Снимок с тайной свадьбы взорвал Интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решилостепениться. В пользу этих домыслов говорят сплетни о рождении второго ребенкау Сергея Лазарева.Говорят, что у артиста есть восьмимесячная дочь, существованиекоторой он тщательно скрывает. Мол, в честь появления еще одного отпрыска артист даже решил снять квартиру побольше.Меж тем, факт рождения наследницы у вокалиста якобы раскрылФилипп Киркоров. Однако поп-король отрицает свою причастность к появлениюслухов. Сам информацию о дочери не комментирует.Также есть версия, что свадебное фото сделано на съемочнойплощадке. Возможно, снимает новый клип. Кто-то из присутствующихвполне мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.