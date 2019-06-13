Певец примерил костюм жениха. В Сети появились свадебные
фото Сергея Лазарева.
Певец примерил костюм жениха. В Сети появились свадебные
фото Сергея Лазарева.
В кадре вокалист запечатлен у алтаря из цветов. Рядом с ним
стоит стройная красавица-брюнетка в подвенечном платье. Сергей Лазарев облачен
в строгий черный костюм и бабочку.
Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – это
израильская модель. Имя прелестницы пока неизвестно.
Снимок с тайной свадьбы взорвал Интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решил
остепениться. В пользу этих домыслов говорят сплетни о рождении второго ребенка
у Сергея Лазарева.
Говорят, что у артиста есть восьмимесячная дочь, существование
которой он тщательно скрывает. Мол, в честь появления еще одного отпрыска артист даже решил снять квартиру побольше.
Меж тем, факт рождения наследницы у вокалиста якобы раскрыл
Филипп Киркоров. Однако поп-король отрицает свою причастность к появлению
слухов. Сам информацию о дочери не комментирует.
Также есть версия, что свадебное фото сделано на съемочной
площадке. Возможно, снимает новый клип. Кто-то из присутствующих
вполне мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.