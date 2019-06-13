В среду на Украине раскольники захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви.

В среду на Украине раскольники захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви. Ночью группа активистов Православной церкви Украины вытолкала охранников и верующих с территории церковного дома Свято-Успенского прихода в селе Погребы Киевской области. Полиция не мешала захватчикам, но не позволила прихожанам УПЦ вернуться с свой храм, пишет ТАСС.Активисты ПЦУ подготовились для рейда — они распылили слезоточивый газ, от которого пострадал один из охранников.Каноническая УПЦ за последние полгода неоднократно сообщала о захвате ее собственности сторонниками ПЦУ. УПЦ приняла решение на регулярной основе оповещать мировые церковные и общественные структуры о нарушении прав своих прихожан.