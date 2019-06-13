Телеведущая вызвала
оторопь у поклонников. Тина Канделаки внезапно показала нижнее белье.
Телеведущая вызвала
оторопь у поклонников. Тина Канделаки внезапно показала нижнее белье.
В личном Instagram
знаменитость опубликовала свежий пост. Тина Канделаки рекламировала косметику
для мужчин.
Звезда предлагала сильной
половине человечества использовать патчи с углем бамбука, крем для
контура глаз, тканевые маски и клеточную воду для замедления процессов
старения. Также Тина Канделаки призвала подписчиков назвать еще какие-нибудь
чудодейственные средства.
Меж тем
интернет-обывателей мужская косметика мало заинтересовала. Им больше
понравилось обсуждать снимок, который теледива прикрепила к посту. Тина
Канделаки позирует в джинсах и топе, который очень напоминает нижнее
белье.
Вид знаменитости
показался поклонникам вызывающим. Кто-то даже отметил, что теледива специально
прикрепила провокационное фото, мол, хотела привлечь внимание целевой
аудитории.
"Сколько вы взяли за эту
рекламу для мужчин? Что вас раздели до нижнего белья...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
, "А че не сразу голая ? Мда, позор всем женщинам",
"Тина конечно это очень красиво, но не таким образом . Вы умная и красивая
женщина так оголятся по моему ни к чему 🌺🌷🌹", "Ничего шикарного. Нуль-нуль. Почему-то неловко за нее", "Бабушка
молодится!)", "Главное крестик на шее", "Не привычный образ для
Тины, пошловато как-то", – плевались, говоря о подписчики.