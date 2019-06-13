Телеведущая вызвала оторопь у поклонников. Тина Канделаки внезапно показала нижнее белье.

Телеведущая вызвалаоторопь у поклонников. Тина Канделаки внезапно показала нижнее белье.В личном Instagramзнаменитость опубликовала свежий пост. Тина Канделаки рекламировала косметикудля мужчин.Звезда предлагала сильнойполовине человечества использовать патчи с углем бамбука, крем дляконтура глаз, тканевые маски и клеточную воду для замедления процессовстарения. Также Тина Канделаки призвала подписчиков назвать еще какие-нибудьчудодейственные средства.Меж теминтернет-обывателей мужская косметика мало заинтересовала. Им большепонравилось обсуждать снимок, который теледива прикрепила к посту. ТинаКанделаки позирует в джинсах и топе, который очень напоминает нижнеебелье.Вид знаменитостипоказался поклонникам вызывающим. Кто-то даже отметил, что теледива специальноприкрепила провокационное фото, мол, хотела привлечь внимание целевойаудитории."Сколько вы взяли за этурекламу для мужчин? Что вас раздели до нижнего белья...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А че не сразу голая ? Мда, позор всем женщинам","Тина конечно это очень красиво, но не таким образом . Вы умная и красиваяженщина так оголятся по моему ни к чему 🌺🌷🌹", "Ничего шикарного. Нуль-нуль. Почему-то неловко за нее", "Бабушкамолодится!)", "Главное крестик на шее", "Не привычный образ дляТины, пошловато как-то", – плевались, говоря о подписчики.