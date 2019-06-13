Индийский миллионер получил пожизненное заключение за шутку про угон самолета, передает канал Россия 24.

Индийский миллионер получил пожизненное заключение за шутку про угон самолета, передает канал "Россия 24".Во время перелета из Мумбаи в Дели мужчине стало скучно. И он написал записку, что борт захвачен террористами с требованием лететь в Кашмир.Записку спрятал в туалете, где ее нашла стюардесса. Экипаж решил не рисковать и выполнил требования.Суд также оштрафовал миллионера на 700 тысяч долларов. Эти деньги разделят между экипажем и пассажирами того рейса в качестве моральной компенсации.