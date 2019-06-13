Жителям Индии рекомендуют не покидать свои дома и не планировать поездки. Страна готовится к удару мощного циклона Вайю.

Жителям Индии рекомендуют не покидать свои дома и не планировать поездки. Страна готовится к удару мощного циклона Вайю.Власти уже эвакуировали около 300 тысяч человек. Из-за непогоды в некоторых штатах прервано железнодорожное и авиасообщение, передает телеканал "Россия 24".По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 170 километров в час. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что меры по предотвращению жертв приняты беспрецедентные. Тем не менее он призывает всех быть крайне осторожными.