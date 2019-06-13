Украинцы продолжают надеяться на скорое обрушение переправы через Керченский пролив. В этом им помогает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который на протяжении нескольких лет без устали вещает о неминуемом разрушении Крымского моста. На сей раз ученый заявил, что безопасности сооружения угрожает грязевой вулкан.

Украинцы продолжают надеяться на скорое обрушение переправы через Керченский пролив. В этом им помогает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который на протяжении нескольких лет без устали вещает о неминуемом разрушении Крымского моста. На сей раз ученый заявил, что безопасности сооружения угрожает грязевой вулкан.О проблеме предупреждали геологи из Южного федеральногоуниверситета в Ростовской области, уверяет Медовар. По его словам,исследователи нашли грязевой вулкан рядом с Крымским мостом.Его извержения происходят раз в 7-10 лет, заявил Медовар винтервью украинскому изданию "Обозреватель", регулярно публикующемусомнительную информацию про переправу."Когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" вАзовском море, глиняный массив со дна поднялся на 2 метра выше урезаморя", – заявил ученый.Он отметил, что эпицентр таких вулканов залегает на глубинев несколько десятков километров. А раз так, конкретизировал Медовар, то прямогоотношения к они не имеют.Тем не менее, уверяет гидролог, если вулкан придет вдвижение, то запросто снесет опору моста. "Там колоссальное давление.Представьте себе, что такое извержение вулкана", – рассказал ученый.До этого Медовар призывал не запускать железнодорожную частьКрымского моста, уверяя, что движение поездов весом в шесть тысяч тонн приведетк обрушению переправы. Украинцам такие заявления – как бальзам на душу, ароссияне уже не первый год посмеиваются над прогнозами ученого.Первые поезда по должны проехать в декабретекущего года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Маршруты через Крымскиймост свяжут Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом.