Украинцы продолжают надеяться на скорое обрушение переправы через Керченский пролив. В этом им помогает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который на протяжении нескольких лет без устали вещает о неминуемом разрушении Крымского моста. На сей раз ученый заявил, что безопасности сооружения угрожает грязевой вулкан.
Украинцы продолжают надеяться на скорое обрушение переправы через Керченский пролив. В этом им помогает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который на протяжении нескольких лет без устали вещает о неминуемом разрушении Крымского моста. На сей раз ученый заявил, что безопасности сооружения угрожает грязевой вулкан.
О проблеме предупреждали геологи из Южного федерального
университета в Ростовской области, уверяет Медовар. По его словам,
исследователи нашли грязевой вулкан рядом с Крымским мостом.
Его извержения происходят раз в 7-10 лет, заявил Медовар в
интервью украинскому изданию "Обозреватель", регулярно публикующему
сомнительную информацию про переправу.
"Когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" в
Азовском море, глиняный массив со дна поднялся на 2 метра выше уреза
моря", – заявил ученый.
Он отметил, что эпицентр таких вулканов залегает на глубине
в несколько десятков километров. А раз так, конкретизировал Медовар, то прямого
отношения к они не имеют.
Тем не менее, уверяет гидролог, если вулкан придет в
движение, то запросто снесет опору моста. "Там колоссальное давление.
Представьте себе, что такое извержение вулкана", – рассказал ученый.
До этого Медовар призывал не запускать железнодорожную часть
Крымского моста, уверяя, что движение поездов весом в шесть тысяч тонн приведет
к обрушению переправы. Украинцам такие заявления – как бальзам на душу, а
россияне уже не первый год посмеиваются над прогнозами ученого.
Первые поезда по должны проехать в декабре
текущего года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Маршруты через Крымский
мост свяжут Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом.