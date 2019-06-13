Модель поделилась с подписчиками в Instagram хорошей новостью. Александра Кабаева рассказала, что в ее семье произошло пополнение.

Модель поделилась с подписчиками в Instagramхорошей новостью. Александра Кабаева рассказала, что в ее семье произошлопополнение.Модель ждетпоявления на свет своего первенца. Известно, что Саша Кабаева ждет мальчика. Ребенокпо прогнозам врачей должен родиться приблизительно 26 июля.А 13 июнядевушка поделилась приятным известием. Она взяла в дом малыша, собаку. "Моеутро началось именно так. Он тоже особенный... Историю как появился Бульон(именно так я назвала его) расскажу сегодня вечером. Пока принимайте малыша внашу инста семью...) теперь у меня пять пушистых", – написала АлександраКабаева и поделилась видеороликом.На кадрахмодель едет в машине под музыку с милым серым щенком. В семье ужеживут слепой шпиц Купик, йорк Виша, овчарка Симба и хаски Гайсан.Напомним, сфевраля текущего года многие следят за тем, как развивается ситуация в семьемоделии спортсмена Александра Липового. Причиной тому послужил егоарест. Мужчину обвиняют в мошенничестве и попытке вымогательства денег. Помнению модели, супруга нарочно подставили, чтобы посадить за решетку. С февраляпо настоящее время спортсмен находится в тюрьме.