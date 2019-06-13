Модель поделилась с подписчиками в Instagram
хорошей новостью. Александра Кабаева рассказала, что в ее семье произошло
пополнение.
Модель поделилась с подписчиками в Instagram
хорошей новостью. Александра Кабаева рассказала, что в ее семье произошло
пополнение.
Модель ждет
появления на свет своего первенца. Известно, что Саша Кабаева ждет мальчика. Ребенок
по прогнозам врачей должен родиться приблизительно 26 июля.
А 13 июня
девушка поделилась приятным известием. Она взяла в дом малыша, собаку. "Мое
утро началось именно так. Он тоже особенный... Историю как появился Бульон
(именно так я назвала его) расскажу сегодня вечером. Пока принимайте малыша в
нашу инста семью...) теперь у меня пять пушистых", – написала Александра
Кабаева и поделилась видеороликом.
На кадрах
модель едет в машине под музыку с милым серым щенком. В семье уже
живут слепой шпиц Купик, йорк Виша, овчарка Симба и хаски Гайсан.
Напомним, с
февраля текущего года многие следят за тем, как развивается ситуация в семье
моделии спортсмена Александра Липового. Причиной тому послужил его
арест. Мужчину обвиняют в мошенничестве и попытке вымогательства денег. По
мнению модели, супруга нарочно подставили, чтобы посадить за решетку. С февраля
по настоящее время спортсмен находится в тюрьме.