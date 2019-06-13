Карлос Гон покинул совет директоров в совместном предприятии Ростеха и Renault - Alliance Rostec Auto B.V. Об этом в интервью газете Ведомости рассказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. До ухода Гон занимал пост председателя.

Карлос Гон покинул совет директоров в совместном предприятии "Ростеха" и Renault - Alliance Rostec Auto B.V. Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис. До ухода Гон занимал пост председателя.Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более 34 миллионов долларов. Часть этих денег якобы могли пойти на оплату яхты Гона.Сам бизнесмен не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Сейчас он отпущен под залог. Отмечается, что после ареста Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan. Эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, сообщает телеканал "Россия 24".