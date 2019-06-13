Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об ответных шагах украинской делегации в ПАСЕ в случае возвращения туда российской делегации никак не отразятся на работе ассамблеи, убежден председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об ответных шагах украинской делегации в ПАСЕ в случае возвращения туда российской делегации никак не отразятся на работе ассамблеи, убежден председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.Обещания Климкина не делать "формальных вежливых жестов" в сторону ПАСЕ, которая, по его мнению, дискредитировала себя, если в Страсбург вернется российская делегация, российский парламентарий охарактеризовал как шантаж. По мнению Слуцкого, это мало на кого способно произвести впечатление."Даже если Украина пойдет на крайние меры и объявит бойкот на конструктивной и профессиональной деятельности ассамблеи это вряд ли отразится", — сказал депутат, слова которого цитирует ТАСС.Слуцкий подчеркнул, что отказ от диалога с РФ и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине.