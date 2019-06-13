Кристина Орбакайте выложила в своем Instagram новый пост. К сожалению, реакцию публики нельзя назвать положительной.

Кристина Орбакайте выложила в своем Instagram новый пост. К сожалению, реакцию публики нельзя назвать положительной.На фотографии дочь примадонны стоит вместе с организатором концертов в Ижевске Борисом Рубиновским. Артистка обмоталась белой тюлью и темно-красной шторой, а посередине приложила синий галстук рядом стоящего мужчины. Таким образом она соорудила флаг в честь Дня России.Подписчики разбились на два лагеря. Некоторым очень понравился снимок и сама идея. "Оригинальность, как всегда, на высоте!", "Здорово получилось!", "Ваш триколор вне конкуренции!", – расхваливали звезду поклонники.Многие также поблагодарили Кристину за чудесный концерт в честь праздника. "Вы просто офигительная зажигалочка! Спасибо огромное за чудесные песни, вместе с вами пели и танцевали! Приезжайте к нам еще!", – написала верная фанатка."Платье из штор и мужского галстука – это по-нашему!", – посмеялась обожательница.Но нашлись среди аудитории и те, кто был крайне недоволен выходкой Орбакайте. "Конечно, зачем ей с уважением относиться к флагу, если живет в Америке, а бабки рубит в Ижевске. Ты звездно-полосатым обернись! Трое детей, а ума нет", – разнесла в пух и прах знаменитость критик.