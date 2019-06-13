Пианистка поделилась в
своем микроблоге в Instagram новым видео. Виталина Цымбалюк-Романовская
предстала в шикарном вечернем платье.
Пианистка поделилась в
своем микроблоге в Instagram новым видео. Виталина Цымбалюк-Романовская
предстала в шикарном вечернем платье.
"Добрый вечер! Любимый
образ… Любви и красоты", – подписала ролик пианистка. При этом она
добавила хэштег, говорящий о том, что она находится на Первом канале.
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна привела
поклонников в восторг. Им очень понравилось блестящее, длинное облегающее
платье Виталины Цымбалюк-Романовской.
Наряд выгодно подчеркнул хрупкую стройную фигуру
знаменитости. Подписчики одарили пианистку массой комплиментов. "Вы безумно похожи на Мэрилин Монро, а тут еще и
платье", "Виталина, великолепное платье! Тебе очень идет. Восторг!",
"Виталина, Вы шикарная и потрясающая", – высказались пользователи
соцсети.
Многие высказались об отношениях и певца Прохора Шаляпина. Отметим, их роман развивается на
глазах у всей страны.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни
считают, что любовные отношения между знаменитостями – это всего лишь пиар.
Другие уверены, что и артист действительно счастливы вместе.