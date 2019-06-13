Пианистка поделилась в своем микроблоге в Instagram новым видео. Виталина Цымбалюк-Романовская предстала в шикарном вечернем платье.

Пианистка поделилась всвоем микроблоге в Instagram новым видео. Виталина Цымбалюк-Романовскаяпредстала в шикарном вечернем платье."Добрый вечер! Любимыйобраз… Любви и красоты", – подписала ролик пианистка. При этом онадобавила хэштег, говорящий о том, что она находится на Первом канале.Экс-супруга актера Армена Джигарханяна привелапоклонников в восторг. Им очень понравилось блестящее, длинное облегающееплатье Виталины Цымбалюк-Романовской.Наряд выгодно подчеркнул хрупкую стройную фигурузнаменитости. Подписчики одарили пианистку массой комплиментов. "Вы безумно похожи на Мэрилин Монро, а тут еще иплатье", "Виталина, великолепное платье! Тебе очень идет. Восторг!","Виталина, Вы шикарная и потрясающая", – высказались пользователисоцсети.Многие высказались об отношениях и певца Прохора Шаляпина. Отметим, их роман развивается наглазах у всей страны.Пользователи Сети разделились на два лагеря. Однисчитают, что любовные отношения между знаменитостями – это всего лишь пиар.Другие уверены, что и артист действительно счастливы вместе.