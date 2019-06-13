На фоне слухов о скорой отставке и арестах высокопоставленных силовиков из-за неудавшегося заговора, президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в столицу Киргизии Бишкек. Скорее всего, Батьке предстоит серьезный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
На фоне слухов о скорой отставке и арестах высокопоставленных силовиков из-за неудавшегося заговора, президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в столицу Киргизии Бишкек. Скорее всего, Батьке предстоит серьезный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
По имеющимся сведениям, в Киргизии Лукашенко намерен
задержаться на два дня. Белорусский лидер пример участие в совещании глав
государств Шанхайской организации сотрудничества. Планируется, что лидеры
обсудят борьбу с наркотиками, развитие промышленности, вопросы безопасности.
В Бишкеке у Лукашенко намечена встреча с президентом России
Владимиром Путиным. Последнее время отношения между лидерами братских стран все
напряженнее, отмечают эксперты. Поговаривают, что в ходе давнего саммита
"Один пояс, один путь" в Пекине Батька разнервничался и поспешил
покинуть мероприятие раньше срока. Причина – разногласия с российским коллегой.
Проведут ли Лукашенко и Путин двусторонние переговоры в
столице Киргизии – неизвестно. В отношениях между двумя странами накопилось
слишком много противоречий, и пока разрешить их не получается. Главный камень
преткновения – интеграция в рамках Союзного государства.
Москва явно намерена форсировать процесс и придать этой
структуре реальные очертания. По сути, речь идет о некоей конфедерации России и
Белоруссии с вероятным движением в сторону российско-белорусской федерации.
Создается впечатление, что , в отличие от Путина,
наоборот, старается всячески затормозить процесс и попытаться в очередной раз
заговорить зубы восточному соседу, попутно выпросив новые скидки на
энергоносители и другие бонусы. Ряд экспертов полагает, что Батька опасается за
свое будущее в рамках нового Союзного государства: якобы места ему там может не
найтись, а потому Москва настойчиво просит его "на выход".
С периодом турбулентности в отношениях между двумя странами
связывают и недавний арест приближенного Лукашенко – бывшего заместителя
госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Сообщалось, что
влиятельный силовик стоял во главе группы заговорщиков, намеревавшихся сменить
власть в республике.
Мятежники якобы рассматривали несколько вариантов свержения
. Самый безобидный – уговорить его добровольно отказаться от власти. В
крайнем случае заговорщики не исключали военный переворот или физическое
устранение белорусского лидера.