На фоне слухов о скорой отставке и арестах высокопоставленных силовиков из-за неудавшегося заговора, президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в столицу Киргизии Бишкек. Скорее всего, Батьке предстоит серьезный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

На фоне слухов о скорой отставке и арестах высокопоставленных силовиков из-за неудавшегося заговора, президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в столицу Киргизии Бишкек. Скорее всего, Батьке предстоит серьезный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.По имеющимся сведениям, в Киргизии Лукашенко намерензадержаться на два дня. Белорусский лидер пример участие в совещании главгосударств Шанхайской организации сотрудничества. Планируется, что лидерыобсудят борьбу с наркотиками, развитие промышленности, вопросы безопасности.В Бишкеке у Лукашенко намечена встреча с президентом РоссииВладимиром Путиным. Последнее время отношения между лидерами братских стран всенапряженнее, отмечают эксперты. Поговаривают, что в ходе давнего саммита"Один пояс, один путь" в Пекине Батька разнервничался и поспешилпокинуть мероприятие раньше срока. Причина – разногласия с российским коллегой.Проведут ли Лукашенко и Путин двусторонние переговоры встолице Киргизии – неизвестно. В отношениях между двумя странами накопилосьслишком много противоречий, и пока разрешить их не получается. Главный каменьпреткновения – интеграция в рамках Союзного государства.Москва явно намерена форсировать процесс и придать этойструктуре реальные очертания. По сути, речь идет о некоей конфедерации России иБелоруссии с вероятным движением в сторону российско-белорусской федерации.Создается впечатление, что , в отличие от Путина,наоборот, старается всячески затормозить процесс и попытаться в очередной раззаговорить зубы восточному соседу, попутно выпросив новые скидки наэнергоносители и другие бонусы. Ряд экспертов полагает, что Батька опасается засвое будущее в рамках нового Союзного государства: якобы места ему там может ненайтись, а потому Москва настойчиво просит его "на выход".С периодом турбулентности в отношениях между двумя странамисвязывают и недавний арест приближенного Лукашенко – бывшего заместителягоссекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Сообщалось, чтовлиятельный силовик стоял во главе группы заговорщиков, намеревавшихся сменитьвласть в республике.Мятежники якобы рассматривали несколько вариантов свержения. Самый безобидный – уговорить его добровольно отказаться от власти. Вкрайнем случае заговорщики не исключали военный переворот или физическоеустранение белорусского лидера.