Левый защитник Лиона Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским Реалом, рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.Менди является воспитанников "Гавра", перешел в "Лион" летом 2017 года за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Ферлан в составе "львов" принял участие в 44 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже футболиста порядка 48 миллионов евро.