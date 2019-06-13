Mail.ru Group и Ростелеком подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере цифрового школьного образования. Об этом сообщила Коммерсанту пресс-служба Mail.ru Group. Ростелеком подтвердил информацию

Компании планируют создать ООО Цифровое образование и получат в нем равные доли. Инвестиции в проект они не раскрывают.Совместное предприятие займется разработкой информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, рассказала пресс-служба Mail.ru Group. Не исключено, отметила пресс-служба, что в дальнейшем СП будет заниматься также цифровым дошкольным и профессиональным образованием.По мнению основателя и гендиректора Нетология-групп Максима Спиридонова, корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекательным, чем еще два-три года назад. Он отметил, что в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и Ростелеком, уже 10 лет работает бренд группы Фоксфорд.На рынке уже есть несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор Фоксфорда Алексей Половинкин. В ближайшие годы, по его мнению, систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы, утверждает Половинкин.