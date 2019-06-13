Российская теннисистка, 63-я ракетка мира Маргарита Гаспарян на старте турнира в голландском Хертогенбосе в двух сетах за один час 25 минут проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счетом 4:6, 4:6.

Российская теннисистка, 63-я ракетка мира Маргарита Гаспарян на старте турнира в голландском Хертогенбосе в двух сетах за один час 25 минут проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счетом 4:6, 4:6.Россиянка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми, а у бельгийки, занимающей 139-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, две двойные ошибки и пять брейков из восьми.Таким образом, Миннен вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Вероника Кудерметова (Россия, 60) – Дестани Айява (Австралия, 214).