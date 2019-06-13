Мария Шукшина опубликовала в сети видео. На нем она необычайно счастлива.

Мария Шукшина опубликовала в сети видео. На нем она необычайно счастлива.На записи 52-летняя российская актриса позирует перед поклонниками в шелковом халате с кружевом и длинном пеньюаре цвета шампань. Сначала она стоит спиной, а потом разворачивается и демонстрирует свой округлившийся живот. Артистка задорно смеется, а на вопрос: "Ой, что с тобой? Влюблена?", она лишь отшучивается.Поклонники моментально начали писать комментарии и задавать разные вопросы. К слову, Шукшина с удовольствием отвечала на них. Как сообщает , Мария из тех редких звезд, кто всегда старается поддерживать общение с подписчиками.Фанаты удивлялись, что живот выглядит так ненатурально. Знаменитость отметила, что это лишь примерка костюма для съемок."Мама четырех взрослых детей, и бабушка уже, а выглядите лет на 20 с хвостиком!", "Живот вам идет! А что? Вы молодая еще! Может и правда подумать о пополнении?", – приводит слова пользователей издание "7Дней".Отметим, Мария Шукшина – счастливая мать четверых детей. У нее есть 30-летняя дочь и 3 сына – Макар и близнецы Фома и Фока. Всех их она родила от трех разных мужчин. Но, тем не менее, с каждым она состояла в официальном браке.