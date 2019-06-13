Фигуристка поздравила россиян с
государственным праздником на своей странице в Instagram. Евгения
Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.
Фигуристка поздравила россиян с
государственным праздником на своей странице в Instagram. Евгения
Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.
Спортсменка разместила картинку, на которой изображена в образе
мультипликационного героя. При этом Евгения Медведева перепутала цвета российского флага.
"С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной.
Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь", – написала
фигуристка. Внимательные пользователи
соцсети заметили, что она допустила ошибку, и на снимке неправильно изображены
цвета российского триколора, сообщает
Многие тут же начали
смеяться над звездой фигурного катания. "Шок-контент! Медведева Евгения
перепутала цвета родного флага", "Белый, синий, красный – разве сложно
запомнить", – высказались фолловеры. Позже спортсменка исправила ошибку, извинилась и даже пошутила над собой.
"Арт делала не я. На
моих работах присутствует моя роспись", – оправдалась Евгения Медведева.
В настоящее время фигуристка находится в Японии,
где представляет шоу Fantasy on Ice. Отметим, что последний год
много времени проводит в Канаде, поскольку в 2018-м перешла к
новому тренеру Брайану Орсеру.
По мнению критиков, последний сезон провела
не лучшим образом. Звезду фигурного катания догнали Алина Загитова и Елизавета
Туктамышева.