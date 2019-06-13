Фигуристка поздравила россиян с государственным праздником на своей странице в Instagram. Евгения Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.

Фигуристка поздравила россиян сгосударственным праздником на своей странице в Instagram. ЕвгенияМедведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.Спортсменка разместила картинку, на которой изображена в образемультипликационного героя. При этом Евгения Медведева перепутала цвета российского флага."С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной.Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь", – написалафигуристка. Внимательные пользователисоцсети заметили, что она допустила ошибку, и на снимке неправильно изображеныцвета российского триколора, сообщаетМногие тут же началисмеяться над звездой фигурного катания. "Шок-контент! Медведева Евгенияперепутала цвета родного флага", "Белый, синий, красный – разве сложнозапомнить", – высказались фолловеры. Позже спортсменка исправила ошибку, извинилась и даже пошутила над собой."Арт делала не я. Намоих работах присутствует моя роспись", – оправдалась Евгения Медведева.В настоящее время фигуристка находится в Японии,где представляет шоу Fantasy on Ice. Отметим, что последний годмного времени проводит в Канаде, поскольку в 2018-м перешла кновому тренеру Брайану Орсеру.По мнению критиков, последний сезон провелане лучшим образом. Звезду фигурного катания догнали Алина Загитова и ЕлизаветаТуктамышева.