Фигуристка поздравила россиян с государственным праздником в Instagram. Евгения Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.

Фигуристка поздравила россиян сгосударственным праздником в Instagram. ЕвгенияМедведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.Евгения Медведева разместила картинку, на которой изображена в образемультипликационного героя. "С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной.Пусть в нашей стране всегда будут мир, взаимопонимание и любовь", – написалафигуристка.Однако внимательные пользователисоцсети заметили, что она допустила ошибку: на снимке российский триколор был изображен неправильно, сообщает Многие тут же началисмеяться над девушкой."Шок-контент! Медведева Евгенияперепутала цвета родного флага", "Белый, синий, красный – разве сложнозапомнить?!" – высказались фолловеры.Спортсменка исправила ошибку и извинилась."Арт делала не я. Намоих работах присутствует моя роспись", – оправдалась Медведева.Напомним, что фигуристка сейчас находится в Японии,где представляет шоу Fantasy on Ice. В целом же много времени проводит в Канаде, поскольку в 2018 году перешла кновому тренеру Брайану Орсеру.По мнению критиков, последний сезон провелане лучшим образом. Звезду фигурного катания догнали Алина Загитова и ЕлизаветаТуктамышева.