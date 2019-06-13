Фигуристка поздравила россиян с
государственным праздником в Instagram. Евгения
Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.
Фигуристка поздравила россиян с
государственным праздником в Instagram. Евгения
Медведева опубликовала пост, в котором подписчики заметили грубую ошибку.
Евгения Медведева разместила картинку, на которой изображена в образе
мультипликационного героя. "С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной.
Пусть в нашей стране всегда будут мир, взаимопонимание и любовь", – написала
фигуристка.
Однако внимательные пользователи
соцсети заметили, что она допустила ошибку: на снимке российский триколор был изображен неправильно, сообщает Многие тут же начали
смеяться над девушкой.
"Шок-контент! Медведева Евгения
перепутала цвета родного флага", "Белый, синий, красный – разве сложно
запомнить?!" – высказались фолловеры.
Спортсменка исправила ошибку и извинилась.
"Арт делала не я. На
моих работах присутствует моя роспись", – оправдалась Медведева.
Напомним, что фигуристка сейчас находится в Японии,
где представляет шоу Fantasy on Ice. В целом же много времени проводит в Канаде, поскольку в 2018 году перешла к
новому тренеру Брайану Орсеру.
По мнению критиков, последний сезон провела
не лучшим образом. Звезду фигурного катания догнали Алина Загитова и Елизавета
Туктамышева.