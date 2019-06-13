Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста рассказала, что недавно снялась в полнометражном фильме. Софья Эрнст посетовала, что из финальной версии картины ее вырезали.

Супруга генерального директора Первого канала КонстантинаЭрнста рассказала, что недавно снялась в полнометражном фильме. Софья Эрнстпосетовала, что из финальной версии картины ее "вырезали".Супруга медиаменеджера сыграла эпизодическую роль в историческойленте "Викинг". Фильм, посвященный великому князю киевскому Владимиру, создавалсяпри поддержке Первого канала.По словам 30-летней Софьи Эрнст, на финальном монтаже ее роль заметноурезали. Актриса появилась всего в одном эпизоде. Девушка отметила, чтоэтот факт ее ничуть не расстроил. Знаменитость рассказала, что во время работы ейудалось познакомится с актерами Данилой Козловским, Светланой Ходченковой и АлександройБортич. Об этом Эрнст написала в своем Instagram.Напомним, недавно снялась в сериале КонстантинаБогомолова "Содержанки". Артистке очень понравилось работать с режиссером. Женамедиаменеджера не скрывала своей радости, когда сериал получил продолжение.Напомним, в прессе сообщалось, что генеральный директор Первогоканала вновь женился на актрисе Софье Заики в июле 2017 года. Поговаривают,что бракосочетание прошло без торжества. Впрочем, нет и документальныхподтверждений того, что знаменитости оформили отношения. Вместе супруги воспитываютдвух дочерей, родившихся в 2016 и 2017 годах, имена которых неизвестны.