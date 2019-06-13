Супруга генерального директора Первого канала Константина
Эрнста рассказала, что недавно снялась в полнометражном фильме. Софья Эрнст
посетовала, что из финальной версии картины ее вырезали.
Супруга генерального директора Первого канала Константина
Эрнста рассказала, что недавно снялась в полнометражном фильме. Софья Эрнст
посетовала, что из финальной версии картины ее "вырезали".
Супруга медиаменеджера сыграла эпизодическую роль в исторической
ленте "Викинг". Фильм, посвященный великому князю киевскому Владимиру, создавался
при поддержке Первого канала.
По словам 30-летней Софьи Эрнст, на финальном монтаже ее роль заметно
урезали. Актриса появилась всего в одном эпизоде. Девушка отметила, что
этот факт ее ничуть не расстроил. Знаменитость рассказала, что во время работы ей
удалось познакомится с актерами Данилой Козловским, Светланой Ходченковой и Александрой
Бортич. Об этом Эрнст написала в своем Instagram.
Напомним, недавно снялась в сериале Константина
Богомолова "Содержанки". Артистке очень понравилось работать с режиссером. Жена
медиаменеджера не скрывала своей радости, когда сериал получил продолжение.
Напомним, в прессе сообщалось, что генеральный директор Первого
канала вновь женился на актрисе Софье Заики в июле 2017 года. Поговаривают,
что бракосочетание прошло без торжества. Впрочем, нет и документальных
подтверждений того, что знаменитости оформили отношения. Вместе супруги воспитывают
двух дочерей, родившихся в 2016 и 2017 годах, имена которых неизвестны.