Продюсер
заявила в своем Instagram-аккаунте,
что гордится своим возрастом. За это Яна Рудковская подверглась критике
скандального блогера Елены Миро.
Продюсер
заявила в своем Instagram-аккаунте,
что гордится своим возрастом. За это Яна Рудковская подверглась критике
скандального блогера Елены Миро.
Блогер
с сарказмом высказалась о знаменитости. "Говорить в 52
года, что тебе 44, и снимать размытое видео означает не стесняться и даже
гордиться своим возрастом. ОК, так и запишу: баба Яга против эйджизма" (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – дала под дых
жене фигуриста Евгения Плющенко Миро в своем Telegram-канале.
Блогер считает, что Яна Рудковская лжет, скрывая
свой настоящий возраст. "Мне 44. и я
горжусь своим возрастом! А вы? Вы любите свой возраст?! Или стесняетесь его!?
Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее...
я против эйджизма – дискриминации по возрасту! Мы все придем с Вами и к 45, и к
50 и к 60 и к 70, а если повезет, то и к 80 годам! Хочу узнать сколько Вам лет,
девочки, девушки, женщины? Не бойтесь своего возраста, а любите его!", -
написала продюсер в соцсети.
Большинство подписчиц заявили, что тоже гордятся
своими годами. Отметим, слухи о том, что Яне Рудковской на самом деле больше
лет, чем она говорит, ходят давно. СМИ не раз публиковали материалы об этом, но
официального доказательства подобным домыслам нет.
в свои годы выглядит прекрасно.
Продюсер любит демонстрировать стройную фигуру, подчеркивая ее короткими
приталенными платьями. Снимки звезды вызывают восхищение поклонников. Однако
есть и те, кто считает, что злоупотребляет фотошопом.