Продюсер заявила в своем Instagram-аккаунте, что гордится своим возрастом. За это Яна Рудковская подверглась критике скандального блогера Елены Миро.

Продюсерзаявила в своем Instagram-аккаунте,что гордится своим возрастом. За это Яна Рудковская подверглась критикескандального блогера Елены Миро.Блогерс сарказмом высказалась о знаменитости. "Говорить в 52года, что тебе 44, и снимать размытое видео означает не стесняться и дажегордиться своим возрастом. ОК, так и запишу: баба Яга против эйджизма" (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – дала под дыхжене фигуриста Евгения Плющенко Миро в своем Telegram-канале.Блогер считает, что Яна Рудковская лжет, скрываясвой настоящий возраст. "Мне 44. и ягоржусь своим возрастом! А вы? Вы любите свой возраст?! Или стесняетесь его!?Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее...я против эйджизма – дискриминации по возрасту! Мы все придем с Вами и к 45, и к50 и к 60 и к 70, а если повезет, то и к 80 годам! Хочу узнать сколько Вам лет,девочки, девушки, женщины? Не бойтесь своего возраста, а любите его!", -написала продюсер в соцсети.Большинство подписчиц заявили, что тоже гордятсясвоими годами. Отметим, слухи о том, что Яне Рудковской на самом деле большелет, чем она говорит, ходят давно. СМИ не раз публиковали материалы об этом, ноофициального доказательства подобным домыслам нет.в свои годы выглядит прекрасно.Продюсер любит демонстрировать стройную фигуру, подчеркивая ее короткимиприталенными платьями. Снимки звезды вызывают восхищение поклонников. Однакоесть и те, кто считает, что злоупотребляет фотошопом.