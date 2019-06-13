Кипрская полиция нашла в среду, 12 июня, человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат седьмой жертве первого на острове серийного убийцы.

Кипрская полиция нашла в среду, 12 июня, человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат седьмой жертве первого на острове серийного убийцы.Как сообщает газета Cyprus Mail, речь идет о шестилетней девочке, дочери женщины, которая также была убита маньяком. Останки ребенка были обнаружены в озере Меми к юго-западу от столицы страны Никосии.Эта история началась в середине апреля, когда в шахте в деревне Митсеро, расположенной в 28 километрах от Никосии, туристы нашли тело женщины. Началось расследование, в результате которого выяснилось, что погибшая была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года.Полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, и позже один из них, 35-летний военнослужащий, сознался в причастности к убийству. Его арестовали. В заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника были найдены еще несколько жертв. Сообщается, что все они иностранки, две из них — филиппинки.Тело шестой жертвы серийного убийцы извлекли на прошлой неделе из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро. По последней информации, от рук маньяка погибли пять женщин и двое детей.Родственники и друзья погибших заявили, со своей стороны, что полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей. Не проводилось также расследования по сообщениям учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали.В связи со скандалом вокруг этого дела президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции, в отставку подал также министр юстиции.