13 июня друзья и родные Алексея
Сафиулина собрались в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском
парке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведения
церемонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певица
Пелагея.
13 июня друзья и родные Алексея
Сафиулина собрались в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском
парке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведения
церемонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певица
Пелагея.
Траурное мероприятие началось в 10:30. Пелагея рыдала навзрыд
из-за переполнявшего ее горя. На церемонии присутствовали только самые близкие певцу
люди.
Прощание длилось час, Пелагея лишь в конце прощания нашла в себе силы
подойти к гробу, чтобы в последний раз посмотреть на скоропостижно умершего
друга. Пелагея обняла близких Алексея Сафиулина и выразила им соболезнования, не
переставая плакать.
Не отходила от гроба на церемонии безутешная вдова участника шоу "Голос".
Рядом с ней стояли дочери, потерявшие отца.
Друзья рассказали о том, какими были последние дни Алексея Сафиулина.
"7 числа у нас были гастроли в Казани – были шикарные выступления, все как
всегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то,
что случилось… Мне позвонила Лешина супруга и сообщила страшную весть… Сердце,
сердечный приступ", – цитирует знакомую певца Елену Решетникову телеканал .
По
ее словам, известие о смерти стало для всех, словно гром среди ясного неба. Ведь артист
был здоров и накануне плохо себя не чувствовал. По словам подруги артиста,
ничего не предвещало беды. "Я реву и не могу этого осознать… Просто в один
миг выключили человека", – поделилась женщина.
Сообщения
о смерти экс-участника шоу "Голос" стали распространяться в СМИ лишь 11 июня.
скончался 8 июня.
Появилась
информация о том, будто певец уснул в ванне и утонул. Однако после близкие
опровергли эту версию.
"Ни в какой ванне он не утонул, ему стало плохо. Его
жена обнаружила. Она тоже прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже
должен был отдыхать. Ему стало плохо, пытался сам себе помочь. Ему резко стало
плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать", – рассказала Елена
Решетникова.