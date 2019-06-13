13 июня друзья и родные Алексея Сафиулина собрались в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведения церемонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певица Пелагея.

13 июня друзья и родные АлексеяСафиулина собрались в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровскомпарке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведенияцеремонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певицаПелагея.Траурное мероприятие началось в 10:30. Пелагея рыдала навзрыдиз-за переполнявшего ее горя. На церемонии присутствовали только самые близкие певцулюди.Прощание длилось час, Пелагея лишь в конце прощания нашла в себе силыподойти к гробу, чтобы в последний раз посмотреть на скоропостижно умершегодруга. Пелагея обняла близких Алексея Сафиулина и выразила им соболезнования, непереставая плакать.Не отходила от гроба на церемонии безутешная вдова участника шоу "Голос".Рядом с ней стояли дочери, потерявшие отца.Друзья рассказали о том, какими были последние дни Алексея Сафиулина."7 числа у нас были гастроли в Казани – были шикарные выступления, все каквсегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то,что случилось… Мне позвонила Лешина супруга и сообщила страшную весть… Сердце,сердечный приступ", – цитирует знакомую певца Елену Решетникову телеканал .Поее словам, известие о смерти стало для всех, словно гром среди ясного неба. Ведь артистбыл здоров и накануне плохо себя не чувствовал. По словам подруги артиста,ничего не предвещало беды. "Я реву и не могу этого осознать… Просто в одинмиг выключили человека", – поделилась женщина.Сообщенияо смерти экс-участника шоу "Голос" стали распространяться в СМИ лишь 11 июня.скончался 8 июня.Появиласьинформация о том, будто певец уснул в ванне и утонул. Однако после близкиеопровергли эту версию."Ни в какой ванне он не утонул, ему стало плохо. Егожена обнаружила. Она тоже прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тожедолжен был отдыхать. Ему стало плохо, пытался сам себе помочь. Ему резко сталоплохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать", – рассказала ЕленаРешетникова.