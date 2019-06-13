13 июня друзья и родные Алексея Сафиулина собрались в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведения церемонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певица Пелагея.

13 июня друзья и родные АлексеяСафиулина собрались в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровскомпарке столицы, чтобы навсегда проститься с 44-летним артистом. О месте проведенияцеремонии сообщила в Instagram подруга талантливого исполнителя, певицаПелагея.Траурное мероприятие началось в 10:30 мск и длилось час, сообщаетПелагея плакала навзрыд и лишь под конец церемонии прощания нашла в себе силы последний раз посмотреть на скоропостижно умершегодруга.Певица обняла близких Алексея Сафиулина и выразила им соболезнования. Безутешная вдова участника шоу "Голос" не отходила от гроба, рядом с ней стояли дочери.Друзья рассказали о последних днях Сафиулина."7-го числа у нас были гастроли в Казани. Были шикарные выступления, каквсегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то,что случилось. Мне позвонила Лешина супруга и сообщила страшную весть. Сердце,сердечный приступ", – цитирует знакомую певца Елену Решетникову телеканал .Поее словам, известие о смерти всех шокировало: артистбыл здоров, и ничто не предвещало беды. "Реву и не могу этого осознать. Просто в одинмиг выключили человека..." – добавила Решетникова.СМИ сообщили о смерти участника шоу "Голос" 11 июня.скончался еще 8 июня.Появиласьинформация о том, что певец уснул в ванне и утонул. Близкиеопровергли эту версию."Ни в какой ванне он не утонул, ему стало плохо. Егожена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тожедолжен был отдыхать. Ему стало плохо, пытался сам себе помочь. Ему резко сталоплохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать", – рассказала Решетникова.