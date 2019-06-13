Подопечные продюсера в пух и прах разругались. Детище Бари
Алибасова может прекратить свое существование.
Подопечные продюсера в пух и прах разругались. Детище Бари
Алибасова может прекратить свое существование.
После госпитализации шоумена заговорили о его возможных
наследниках. Пока Бари Алибасов находился в искусственной коме его завещание,
составленное еще семь лет назад, обнародовали.
В прессе был опубликован документ, согласно которому,
например, права на группу "На-на" и все ее песни отходят ветеранам коллектива Владимиру
Политову и Вячеславу Жеребкину. Бари Алибасов считает артистов своими "сыновьями"
на эстраде.
Меж тем стало известно, что после оглашения деталей
завещания в группе "На-на" начался конфликт. Якобы участники бойз-бенда
переругались и даже отказываются появляться вместе на эфирах.
Ходят слухи, что детище Бари Алибасова некоторые из наследников планируют переформатировать и развалить. Группа "На-на", которой продюсер
посвятил почти всю свою жизнь, после его смерти может исчезнуть. Об этом
сообщает сайт
Напомним, в ночь на 5 июня был
госпитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот"
с питьевым йогуртом. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. пять дней
пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя.