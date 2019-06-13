Подопечные продюсера в пух и прах разругались. Детище Бари Алибасова может прекратить свое существование.

Подопечные продюсера в пух и прах разругались. Детище БариАлибасова может прекратить свое существование.После госпитализации шоумена заговорили о его возможныхнаследниках. Пока Бари Алибасов находился в искусственной коме его завещание,составленное еще семь лет назад, обнародовали.В прессе был опубликован документ, согласно которому,например, права на группу "На-на" и все ее песни отходят ветеранам коллектива ВладимируПолитову и Вячеславу Жеребкину. Бари Алибасов считает артистов своими "сыновьями"на эстраде.Меж тем стало известно, что после оглашения деталейзавещания в группе "На-на" начался конфликт. Якобы участники бойз-бендапереругались и даже отказываются появляться вместе на эфирах.Ходят слухи, что детище Бари Алибасова некоторые из наследников планируют переформатировать и развалить. Группа "На-на", которой продюсерпосвятил почти всю свою жизнь, после его смерти может исчезнуть. Об этомсообщает сайтНапомним, в ночь на 5 июня былгоспитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот"с питьевым йогуртом. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. пять днейпробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя.