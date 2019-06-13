Блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его уже выпустили из камеры в ОМВД Строгино, в которой он пытался обустроиться, заклеивая яркую лампу куском одноразовой простыни. Навальный выразил свое недоумение в твите: зачем его было задерживать. И выразил надежду, что всех остальных тоже выпустили.

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его уже выпустили из камеры в ОМВД "Строгино", в которой он пытался обустроиться, заклеивая яркую лампу куском одноразовой простыни. Навальный выразил свое недоумение в твите: зачем его было задерживать. И выразил надежду, что всех остальных тоже выпустили.Ранее стало известно о задержании блогера на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.В отношении Навального был составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии. Сам он сообщил, что ему вменили организацию незаконного шествия по бульварам.Несанкционированная акция собрала более 1,2 тысячи человек. Задержали около 200.