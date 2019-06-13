Эксперты из немецкого издания Stern назвали российскую противоракету ПРС-1М настоящим оружием конца света. При этом отмечается преимущество России в разработке гиперзвукового оружия, что означает, по сути, лидерство в гонке вооружений.

Эксперты из немецкого издания Stern назвали российскую противоракету ПРС-1М "настоящим оружием конца света". При этом отмечается преимущество России в разработке гиперзвукового оружия, что означает, по сути, лидерство в гонке вооружений.Автор статьи сообщает, что противоракета разработана на случай ядерной войны. Она способна перехватывать американские ракеты, защищая Москву и другие города. Эту ракету, по словам издания, можно использовать "только в войне, разрушающей мир".Также эксперты назвали ПРС-1М самой быстрой в мире. Скорость, которую она способна развить — до 14,5 тысячи километров в час.Ракетой ПРС-1М оснащена система ПРО А-135 "Амур". Впервые противоракета была испытана в феврале 2018 года. Она способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на дальности более ста километров и на высотах от 5 до 50 километров.