Теледива и ее возлюбленный попали в щекотливую ситуацию.
Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнулись с Максимом Виторганом.
Теледива и ее возлюбленный попали в щекотливую ситуацию.
Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнулись с Максимом Виторганом.
Герои светской хроники пересеклись на церемонии закрытия
"Короткого метра" кинофестиваля "Кинотавр". Гости мероприятия собрались на
вечеринке на пляже гостиницы "Жемчужина".
В числе
присутствующих оказались телеведущая Ксения Собчак, режиссер Константин
Богомолов, с которым якобы у светской львицы роман, и ее экс-супруг актер Максим
Виторган. Гостей позабавила сложившаяся ситуация. Бывшие
супруги стояли в метре друг от друга и делали вид, что незнакомы. Ксения и Максим
даже не поздоровались.
Между тем, многим известно, что Ксения Собчак и разошлись
на дружеской ноте. Вместе знаменитости воспитывают сына Платона.
Примечательно, что теледива вела себя очень непринужденно и
рядом с новым избранником выглядела счастливой. Ксения постоянно что-то
нашептывала Константину на ушко.
В это же время чуть поодаль в одиночестве стоял . Актер нервно курил. После того, как Собчак и Богомолов покинули
вечеринку, на выход заторопился и Виторган. Об этом сообщает сайт
.