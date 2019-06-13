Теледива и ее возлюбленный попали в щекотливую ситуацию. Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнулись с Максимом Виторганом.

Теледива и ее возлюбленный попали в щекотливую ситуацию.Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнулись с Максимом Виторганом.Герои светской хроники пересеклись на церемонии закрытия"Короткого метра" кинофестиваля "Кинотавр". Гости мероприятия собрались навечеринке на пляже гостиницы "Жемчужина".В числеприсутствующих оказались телеведущая Ксения Собчак, режиссер КонстантинБогомолов, с которым якобы у светской львицы роман, и ее экс-супруг актер МаксимВиторган. Гостей позабавила сложившаяся ситуация. Бывшиесупруги стояли в метре друг от друга и делали вид, что незнакомы. Ксения и Максимдаже не поздоровались.Между тем, многим известно, что Ксения Собчак и разошлисьна дружеской ноте. Вместе знаменитости воспитывают сына Платона.Примечательно, что теледива вела себя очень непринужденно ирядом с новым избранником выглядела счастливой. Ксения постоянно что-тонашептывала Константину на ушко.В это же время чуть поодаль в одиночестве стоял . Актер нервно курил. После того, как Собчак и Богомолов покинуливечеринку, на выход заторопился и Виторган. Об этом сообщает сайт