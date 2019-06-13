Вратарь Зенита и сборной России
Андрей Лунев объяснил перепалку с сотрудником авиакомпании
Россия во Внуково. Он рассказал, почему устроил скандал в
аэропорту.
Вратарь "Зенита" и сборной России
Андрей Лунев объяснил перепалку с сотрудником авиакомпании
"Россия" во "Внуково". Он рассказал, почему устроил скандал в
аэропорту.
Лунев
отметил, что регистрация на рейс закрывалась, и ему нужно было оплатить багаж.
По его словам, сотрудник авиакомпании тянул время и задерживал его, из-за чего
и произошел скандал в аэропорту.
Спортсмен
признал, что отреагировал на происходящее резко. При этом его оправдание
выглядит немного нелепо. "Сказал "хватит уже", это уже надоело просто все потому что, у
нас была задача просто уехать и все. Никого не трогали, никому не мешали", -
цитирует Лунева.
Вратарь добавил, что его захлестнули эмоции.
Андрея Лунева задержали во
"Внуково" за мелкое хулиганство. Однако, как сообщили в пресс-службе
футбольного клуба, в настоящее время конфликт исчерпан. "Из-за
несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до
Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника,
который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности", – приводит
слова представителей "Зенита"
Напомним, между футболистом и сотрудником воздушной гавани произошел 12 июня около 11
часов. После задержания Андрея Лунева было
проведено медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в
крови футболиста – 0,77 промилле, сообщает . Вратарь сопротивления стражам
правопорядка при задержании Лунев не оказывал.