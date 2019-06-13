Вратарь Зенита и сборной России Андрей Лунев объяснил перепалку с сотрудником авиакомпании Россия во Внуково. Он рассказал, почему устроил скандал в аэропорту.

Вратарь "Зенита" и сборной РоссииАндрей Лунев объяснил перепалку с сотрудником авиакомпании"Россия" во "Внуково". Он рассказал, почему устроил скандал ваэропорту.Луневотметил, что регистрация на рейс закрывалась, и ему нужно было оплатить багаж.По его словам, сотрудник авиакомпании тянул время и задерживал его, из-за чегои произошел скандал в аэропорту.Спортсменпризнал, что отреагировал на происходящее резко. При этом его оправданиевыглядит немного нелепо. "Сказал "хватит уже", это уже надоело просто все потому что, унас была задача просто уехать и все. Никого не трогали, никому не мешали", -цитирует Лунева.Вратарь добавил, что его захлестнули эмоции.Андрея Лунева задержали во"Внуково" за мелкое хулиганство. Однако, как сообщили в пресс-службефутбольного клуба, в настоящее время конфликт исчерпан. "Из-занесогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс доПетербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника,который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности", – приводитслова представителей "Зенита"Напомним, между футболистом и сотрудником воздушной гавани произошел 12 июня около 11часов. После задержания Андрея Лунева былопроведено медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя вкрови футболиста – 0,77 промилле, сообщает . Вратарь сопротивления стражамправопорядка при задержании Лунев не оказывал.