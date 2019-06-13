На данном участке будут ремонтировать водопропускные трубы

На данном участке будут ремонтировать водопропускные трубыВ ночь с 13 на 14 июня на 103 км трассы М-7 «Волга», на подъезде к городу Покрову, будет организовано реверсивное движение, информирует ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Направление движения транспорта будет меняться с 23:00 13 июня и до 5:00 14 июня. Данная мера необходима по причине ремонта водопропускных труб.Водителей просят соблюдать осторожность и следовать установленной схеме движения.