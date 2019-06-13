Близкие основателя группы На-на напоролись на мошенников. Бари Алибасов получил не того кота и лишился 800 тысяч.

Близкие основателя группы "На-на"напоролись на мошенников. Бари Алибасов получил не того кота и лишился 800тысяч.В квартиру продюсера позвонил мужчина. Он заявил, что нашел кота Бари Алибасова – Чучу, которыйпропал два дня назад.Неизвестный привез животное к подъездуи попросил побыстрее отдать ему обещанное вознаграждение, он якобы торопился напоезд. PR-директор Бари Алибасова ВадимГоржанкин позвонил сыну шоумена, чтобы посоветоваться.Бари Алибасов-младший согласилсяна передачу денег, однако попросил записать момент возвращения животного навидео. Мужчина наотрез отказался, заявив, что не желает публичности, он также не согласился подняться в квартиру. Прямо на улице незнакомец получил обещанные за поимку питомца800 тысяч рублей и исчез в неизвестном направлении.Позже приехал помощник БариАлибасова, который сообщил, что это не Чуча, а похожий на него лысый кот.Близкие продюсера группы "На-на" собираются обратиться в правоохранительныеорганы. Об этом сообщает ."Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота", – сообщил Вадим Горжанкин журналистам.Напомним, Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с йогуртом.