Близкие основателя группы На-на
напоролись на мошенников. Бари Алибасов получил не того кота и лишился 800
тысяч.
Близкие основателя группы "На-на"
напоролись на мошенников. Бари Алибасов получил не того кота и лишился 800
тысяч.
В квартиру продюсера позвонил мужчина. Он заявил, что нашел кота Бари Алибасова – Чучу, который
пропал два дня назад.
Неизвестный привез животное к подъезду
и попросил побыстрее отдать ему обещанное вознаграждение, он якобы торопился на
поезд. PR-директор Бари Алибасова Вадим
Горжанкин позвонил сыну шоумена, чтобы посоветоваться.
Бари Алибасов-младший согласился
на передачу денег, однако попросил записать момент возвращения животного на
видео. Мужчина наотрез отказался, заявив, что не желает публичности, он также не согласился подняться в квартиру. Прямо на улице незнакомец получил обещанные за поимку питомца
800 тысяч рублей и исчез в неизвестном направлении.
Позже приехал помощник Бари
Алибасова, который сообщил, что это не Чуча, а похожий на него лысый кот.
Близкие продюсера группы "На-на" собираются обратиться в правоохранительные
органы. Об этом сообщает .
"Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота", – сообщил Вадим Горжанкин журналистам.
Напомним, Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с йогуртом.