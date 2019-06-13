Спустя несколько недель после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный удар. Граждане Незалежной, видя, что новый глава государства продолжает политику своего предшественника, массово отказываются его поддерживать. Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня.

Спустя несколько недель после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный удар. Граждане Незалежной, видя, что новый глава государства продолжает политику своего предшественника, массово отказываются его поддерживать. Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня.Рейтинг президентской партии "Слуга народа",стремительно летит вниз. Если еще месяц назад большинство украинцевподдерживали Зеленского, то теперь граждане страны начинают в немразочаровываться, фиксируют аналитики социологической группы"Рейтинг".Результаты их опроса показали снижение рейтинга партииЗеленского на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев. И это при том,что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов.Получается, что за прошедшее время поддержка главы государства снизилась болеечем на 25%. "Впечатляющий" итог нескольких недель президентства.Тем не менее, "Слуга народа" все еще остаетсясамой популярной политической силой Украины и опережает другие партии созначительным отрывом. Так, за "Оппозиционную платформу" готовы отдатьголос 10,4% граждан, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 7,5%."Куй железо пока горячо" – видимо, таким принципомруководствовался , когда принял решение о роспуске Верховной рады.Выборы в новый состав парламента намечены на конец июля.По мнению экспертов, проведение досрочных выборов выгодноЗеленскому, поскольку его рейтинг по-прежнему высок и недосягаем дляоппонентов. Чем выше одобрение главы государства, тем больше у его партиишансов занять лидирующее положение в новом составе Верховной рады.Вместе с тем трудно предугадать, с каким уровнем одобренияЗеленский и его партия подойдут к выборам. Слишком много неблагоприятныхфакторов досталось в наследство новому президенту от его предшественника: войнав Донбассе, развал экономики, бегство населения за границу, рост коммунальныхтарифов.Недовольные украинцы составили петицию и потребовалиот уйти в отставку. Президент в ответ заявил, что не поддерживаетподобную инициативу, назвав ее "определенным троллингом".