Спустя несколько недель после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный удар. Граждане Незалежной, видя, что новый глава государства продолжает политику своего предшественника, массово отказываются его поддерживать. Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня.
Спустя несколько недель после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный удар. Граждане Незалежной, видя, что новый глава государства продолжает политику своего предшественника, массово отказываются его поддерживать. Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня.
Рейтинг президентской партии "Слуга народа",
стремительно летит вниз. Если еще месяц назад большинство украинцев
поддерживали Зеленского, то теперь граждане страны начинают в нем
разочаровываться, фиксируют аналитики социологической группы
"Рейтинг".
Результаты их опроса показали снижение рейтинга партии
Зеленского на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев. И это при том,
что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов.
Получается, что за прошедшее время поддержка главы государства снизилась более
чем на 25%. "Впечатляющий" итог нескольких недель президентства.
Тем не менее, "Слуга народа" все еще остается
самой популярной политической силой Украины и опережает другие партии со
значительным отрывом. Так, за "Оппозиционную платформу" готовы отдать
голос 10,4% граждан, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 7,5%.
"Куй железо пока горячо" – видимо, таким принципом
руководствовался , когда принял решение о роспуске Верховной рады.
Выборы в новый состав парламента намечены на конец июля.
По мнению экспертов, проведение досрочных выборов выгодно
Зеленскому, поскольку его рейтинг по-прежнему высок и недосягаем для
оппонентов. Чем выше одобрение главы государства, тем больше у его партии
шансов занять лидирующее положение в новом составе Верховной рады.
Вместе с тем трудно предугадать, с каким уровнем одобрения
Зеленский и его партия подойдут к выборам. Слишком много неблагоприятных
факторов досталось в наследство новому президенту от его предшественника: война
в Донбассе, развал экономики, бегство населения за границу, рост коммунальных
тарифов.
Недовольные украинцы составили петицию и потребовали
от уйти в отставку. Президент в ответ заявил, что не поддерживает
подобную инициативу, назвав ее "определенным троллингом".