Беспокойства поклонников были преждевременными. Александр Панкратов-Черный сообщил, что с ним все в порядке.

Беспокойства поклонников были преждевременными. Александр Панкратов-Черный сообщил, что с нимвсе в порядке.Знаменитость отметила, что дляпаники нет причин. Артист сообщил, что на здоровье не жалуется. Панкратов-Черныйработает над новым сезоном сериала "ИП Пирогова", который вскоре покажутзрителям."Дорогие мои! В очередной разновости о состоянии моего здоровья были, мягко говоря, преувеличены. Со мнойвсе хорошо. С утра и до поздней ночи я занят на съемках", – написал Александр Панкратов-Черный в личном Instagram-аккаунте.Близкие знаменитости пояснили,что потерял телефон, поэтому долго не появлялся в Сети и небрал трубку. Поклонники артиста обрадовались, узнав, что их любимец чувствует себя отлично.Напомним, 6 июня, сталоизвестно, что Александр попал в столичную больницу. Говорили,что артист потерял сознание на улице во время прогулки. Ходили слухи, чтознаменитость поместили в реанимацию и за его жизнь борются медики. СМИ писали,что у актера резко упало давление – до критическогоминимума. Ряд источников сообщал, что у Александра случился тепловой удар.