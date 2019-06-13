Беспокойства поклонников были преждевременными. Александр Панкратов-Черный сообщил, что с ним
все в порядке.
Беспокойства поклонников были преждевременными. Александр Панкратов-Черный сообщил, что с ним
все в порядке.
Знаменитость отметила, что для
паники нет причин. Артист сообщил, что на здоровье не жалуется. Панкратов-Черный
работает над новым сезоном сериала "ИП Пирогова", который вскоре покажут
зрителям.
"Дорогие мои! В очередной раз
новости о состоянии моего здоровья были, мягко говоря, преувеличены. Со мной
все хорошо. С утра и до поздней ночи я занят на съемках", – написал Александр Панкратов-Черный в личном Instagram-аккаунте.
Близкие знаменитости пояснили,
что потерял телефон, поэтому долго не появлялся в Сети и не
брал трубку. Поклонники артиста обрадовались, узнав, что их любимец чувствует себя отлично.
Напомним, 6 июня, стало
известно, что Александр попал в столичную больницу. Говорили,
что артист потерял сознание на улице во время прогулки. Ходили слухи, что
знаменитость поместили в реанимацию и за его жизнь борются медики. СМИ писали,
что у актера резко упало давление – до критического
минимума. Ряд источников сообщал, что у Александра случился тепловой удар.