По версии следствия, обвиняемая украла гаджет у своей знакомой и впоследствии продала его.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, весной текущего года фигурантка, находясь в гостях у 35-летней потерпевшей вместе с другими знакомыми, похитила мобильный телефон, причинив собственнице ущерб на сумму почти 16 000 рублей.Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.Фигурантка была задержана оперативниками на территории района и дала признательные показания, пояснив, что похищенное имущество продала, а деньги потратила на личные нужды.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.