Абитуриенты, которые набрали максимум баллов в Диктанте Победы Единой России, получат дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Историческая память Александр Хинштейн.

Абитуриенты, которые набрали максимум баллов в "Диктанте Победы" "Единой России", получат дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.С соответствующей инициативой единороссы обратились вМинистерство науки и высшего образования, рассказал парламентарий. При этом он подчеркнул,в Рособрнадзоре уже поддержали инициативу партийцев.Результаты "Диктанта Победы" будут внесены в такназываемое портфолио абитуриента, которое они предоставляют при поступлении ввысшие учебные заведения. По словам Хинштейна, это дополнительный показательграмотности и знаний человека."Разумеется, люди, которые набрали максимальныйрезультат этой акции, конечно же, получат дополнительные льготы при поступлениив вузы", – сказал координатор партпроекта "Историческая память".В свою очередь, замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаевуверен: дополнительные баллы при поступлении в вузы повысят интерес устаршеклассников. "Мы поддерживаем формат "Единой России",готовы в следующем году участвовать в таком проекте", – подчеркнул он.Приуроченная к 74-летию Победы акция "ДиктантПобеды" прошла 7 мая в 23 странах мира. За 45 минут участникам предстоялоответить на 20 вопросов, большая часть из которых содержала четыре вариантаответов.В акции приняли участие около 100 тысяч человек. Дляжелающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны работали1373 площадки и пять тысяч волонтеров. К "Диктанту Победы" проявилиинтерес люди самого разного возраста и социального статуса.Напомним, партпроект "Единой России""Историческая память" следит за сохранением памятников истории икультуры. Партийцы занимаются их реставрацией, привлекают к этомуобщественников, которые озвучивают свои предложения и указывают на возможныенедостатки. Отдельное направление партпроекта – сохранение памяти о ВеликойОтечественной войне.