Абитуриенты, которые набрали максимум баллов в Диктанте Победы Единой России, получат дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Историческая память Александр Хинштейн.
Абитуриенты, которые набрали максимум баллов в "Диктанте Победы" "Единой России", получат дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
С соответствующей инициативой единороссы обратились в
Министерство науки и высшего образования, рассказал парламентарий. При этом он подчеркнул,
в Рособрнадзоре уже поддержали инициативу партийцев.
Результаты "Диктанта Победы" будут внесены в так
называемое портфолио абитуриента, которое они предоставляют при поступлении в
высшие учебные заведения. По словам Хинштейна, это дополнительный показатель
грамотности и знаний человека.
"Разумеется, люди, которые набрали максимальный
результат этой акции, конечно же, получат дополнительные льготы при поступлении
в вузы", – сказал координатор партпроекта "Историческая память".
В свою очередь, замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев
уверен: дополнительные баллы при поступлении в вузы повысят интерес у
старшеклассников. "Мы поддерживаем формат "Единой России",
готовы в следующем году участвовать в таком проекте", – подчеркнул он.
Приуроченная к 74-летию Победы акция "Диктант
Победы" прошла 7 мая в 23 странах мира. За 45 минут участникам предстояло
ответить на 20 вопросов, большая часть из которых содержала четыре варианта
ответов.
В акции приняли участие около 100 тысяч человек. Для
желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны работали
1373 площадки и пять тысяч волонтеров. К "Диктанту Победы" проявили
интерес люди самого разного возраста и социального статуса.
Напомним, партпроект "Единой России"
"Историческая память" следит за сохранением памятников истории и
культуры. Партийцы занимаются их реставрацией, привлекают к этому
общественников, которые озвучивают свои предложения и указывают на возможные
недостатки. Отдельное направление партпроекта – сохранение памяти о Великой
Отечественной войне.