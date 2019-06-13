При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

12 июня 2019 года на территории 25 населенных пунктов Владимирской области обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасность при проведении 33 массовых мероприятий, посвященных Дню России. В мероприятиях приняли участие более 15000 человек.В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались более 280 сотрудников органов внутренних дел, свыше 30 сотрудников Росгвардии, 23 сотрудника частных охранных организаций, 72 народных дружинника и 6 казаков.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.