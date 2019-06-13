Звезды шоу-бизнеса каждый день радуют своих поклонников. Речь идет не о выходе новых песен, клипов, фильмов и всего того, благодаря чему они могут носить гордое звание артистов. Куда как больше интереса вызывают перетрубации в их личной жизни, а также проблемы со здоровьем и скандалы. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года.

Звезды шоу-бизнеса каждый день радуют своих поклонников. Речь идет не о выходе новых песен, клипов, фильмов и всего того, благодаря чему они могут носить гордое звание артистов. Куда как больше интереса вызывают перетрубации в их личной жизни, а также проблемы со здоровьем и скандалы. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года.Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – израильская модель. Имя прелестницы неизвестно. Снимок тайной свадьбы "взорвал" интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решил остепениться. В пользу этих домыслов говорят сплетни о рождении второго ребенка у Сергея Лазарева.Говорят, у артиста есть восьмимесячная дочь, которую он тщательно скрывает. Мол, с появлением еще одного отпрыска артист решил снять квартиру побольше.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года, читайте в и специальных .