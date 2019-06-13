Российская Федерация заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на приеме по случаю Дня России.

Российская Федерация заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на приеме по случаю Дня России.По словам Антонова, Россия заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США.Как отметил посол, Вашингтон и Москва как две ведущие ядерные державы несут особую ответственность за безопасность в мире. А в отношениях России и США следует стремиться к поиску компромиссов и признанию интересов друг друга.Также Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия выступает за совместное противостояние реальным, а не надуманным вызовам и угрозам, таким, например, как международный терроризм.На приеме среди прочих присутствовали представители дипломатического корпуса и государственного департамента США, в том числе специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.