13 июня суд в Киеве пересмотрит приговор по делу против бывшего президента страны Виктора Януковича. Апелляцию защита подала после того, как в январе Оболонский районный суд признал экс-главу государства виновным и дал 13 лет заключения за госизмену.

13 июня суд в Киеве пересмотрит приговор по делу против бывшего президента страны Виктора Януковича. Апелляцию защита подала после того, как в январе Оболонский районный суд признал экс-главу государства виновным и дал 13 лет заключения за госизмену.Как указано в приговоре, Янукович якобы помогал вести агрессивную войну против Украины. В то же время обвинения в пособничестве покушению на территориальную целостность страны сняли. Как говорится на сайте суда, заседание начнется в 10 утра по Москве, передает телеканал "Россия 24".