Любые торговые войны рушат архитектуру мировой экономики. Свою оценку ситуации, которая сложилась из-за экономического противостояния Китая и США, дал Владимир Путин.

Любые торговые войны рушат архитектуру мировой экономики. Свою оценку ситуации, которая сложилась из-за экономического противостояния Китая и США, дал Владимир Путин. Президент пообщался с журналистами в преддверии совета Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Российский лидер отметил: главное, чтобы в итоге победил здравый смысл."У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения, мы действительно стратегические партнеры, — приводит слова президента телеканал "Россия 24". — К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями. И, конечно, в этих условиях наши симпатии — на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется. И прежде всего потому, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней, сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности. Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, которые будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики".