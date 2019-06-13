Украинские элиты не смогут помешать восстановлению отношений двух братских народов, уверен президент России Владимир Путина. Президент Незалежной Владимир Зеленский в таких раскладах явно лишний. Бывшего комика, успевшего отметиться рядом хамских высказываний в адрес Москвы, в Кремле, по всей видимости, считают очередной неприятной помехой.
Украинские элиты не смогут помешать восстановлению отношений двух братских народов, уверен президент России Владимир Путина. Президент Незалежной Владимир Зеленский в таких раскладах явно лишний. Бывшего комика, успевшего отметиться рядом хамских высказываний в адрес Москвы, в Кремле, по всей видимости, считают очередной неприятной помехой.
О дальнейших отношениях с Украиной глава российского
государства рассказал в интервью телеканалу "МИР". По его словам,
отношения между двумя странами будут "неизбежно восстановлены".
"Не может такого быть между частями одного и того же народа или между
двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с
элитами", – сказал Путин.
По словам Путина, украинские политические элиты ставили во
главу угла своей деятельности личную выгоду и сохранение нажитых за счет народа
капиталов, которые затем были выведены за рубеж. Отсюда у них такая любовь к
Западу, предположил российский лидер.
Путин выразил надежду, что Зеленский быстро адаптируется к
президентской работе. Хотя на это обычно требуется немало времени, добавил
российский лидер.
Отношения у Зеленского с Путиным не заладились сразу. После
победы на выборах актер отметился резкими высказываниями в адрес России и ее
президента. Так, нервную реакцию вызвало решение Путина выдать
паспорта жителям Донбасса. Юморист заявил, что желать российский документ могут
только подвергшиеся пропаганде люди.
Острыми высказываниями Зеленский отметился и на недавней
встрече с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Новый лидер Незалежной
уверен: вступление Украины в Евросоюз станет "смертью российского
имперского проекта".
По его словам, членство в ЕС – гарантия благосостояния
украинцев и экономического роста страны. При этом полагает, что
пример его страны станет стимулом для "демократических перемен" в
России.