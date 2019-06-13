Украинские элиты не смогут помешать восстановлению отношений двух братских народов, уверен президент России Владимир Путина. Президент Незалежной Владимир Зеленский в таких раскладах явно лишний. Бывшего комика, успевшего отметиться рядом хамских высказываний в адрес Москвы, в Кремле, по всей видимости, считают очередной неприятной помехой.

Украинские элиты не смогут помешать восстановлению отношений двух братских народов, уверен президент России Владимир Путина. Президент Незалежной Владимир Зеленский в таких раскладах явно лишний. Бывшего комика, успевшего отметиться рядом хамских высказываний в адрес Москвы, в Кремле, по всей видимости, считают очередной неприятной помехой.О дальнейших отношениях с Украиной глава российскогогосударства рассказал в интервью телеканалу "МИР". По его словам,отношения между двумя странами будут "неизбежно восстановлены"."Не может такого быть между частями одного и того же народа или междудвумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения сэлитами", – сказал Путин.По словам Путина, украинские политические элиты ставили воглаву угла своей деятельности личную выгоду и сохранение нажитых за счет народакапиталов, которые затем были выведены за рубеж. Отсюда у них такая любовь кЗападу, предположил российский лидер.Путин выразил надежду, что Зеленский быстро адаптируется кпрезидентской работе. Хотя на это обычно требуется немало времени, добавилроссийский лидер.Отношения у Зеленского с Путиным не заладились сразу. Послепобеды на выборах актер отметился резкими высказываниями в адрес России и еепрезидента. Так, нервную реакцию вызвало решение Путина выдатьпаспорта жителям Донбасса. Юморист заявил, что желать российский документ могуттолько подвергшиеся пропаганде люди.Острыми высказываниями Зеленский отметился и на недавнейвстрече с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Новый лидер Незалежнойуверен: вступление Украины в Евросоюз станет "смертью российскогоимперского проекта".По его словам, членство в ЕС – гарантия благосостоянияукраинцев и экономического роста страны. При этом полагает, чтопример его страны станет стимулом для "демократических перемен" вРоссии.