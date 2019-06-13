Нападающий дортмундской Боруссии Александер Исак продолжит карьеру в чемпионате Испании, 19-летний форвард подписал соглашение с командой Реал Сосьедад, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Александер Исак продолжит карьеру в чемпионате Испании, 19-летний форвард подписал соглашение с командой "Реал Сосьедад", рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.Исак является воспитанником шведского АИКа, игроком немецкого клуба стал зимой 2019 года, перейдя за 8,6 миллиона евро. Тогда же в январе 2019 на правах аренды из "Боруссии" отправился в "Виллем II". В стане голландского клуба принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач.Подробности переезда футболиста из Дортмунда в Сан-Себастьян не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, испанский клуб заплатил за переход нападающего порядка восьми миллионов евро.