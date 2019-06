Дэвид Литч, снявший Джона Уика и Дэдпул 2, станет режиссером фильма The Devision, который основывается на ролевой онлайн-игре Tom Clancy’s The Division.

Главные роли исполнят Джейк Джилленхол (известен по фильмам "Горбатая гора", "Стрингер") и Джессика Честейн (снявшаяся в известных лентах, таких как "Прислуга", "Древо жизни").Права на фильм принадлежат Netflix, передает РИА Новости. Адаптацией игры для сценария будет заниматься Рейф Джадкинс ("Чак", "Хемлок Гроув", "Агенты "Щ.И.Т.").В первую часть игры Tom Clancy's The Division играет более двадцати миллионов человек. Она стартовала в 2016 году. Вторая часть онлайн-игры вышла в марте 2019 года.