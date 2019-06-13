13.06.2019

2019-06-13 09:30:39

Россиян предупредили о взлете доллара до 90 рублей

Доллар в России может вскоре подорожать до 90 рублей. Такой прогноз дали аналитики из "ФинИстдин", объяснив – негативный сценарий вполне возможен при введении новых санкций против России, передает со ссылкой на "Российскую газету".



При этом эксперты отмечают, что если новые ограничения будут касаться отдельных физических лиц или, к примеру, морских лайнеров, то это не самый худший вариант. Однако если санкции коснутся сферы нефти и газа, либо валютных операций, что доллар может взлететь до 90 рублей и выше, а вместе с ним и цены на продукты и другие товары.