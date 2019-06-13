13.06.2019

2019-06-13 12:05:22

Россияне могли пострадать при взрывах танкеров в Оманском заливе

В составе экипажей нефтеналивных танкеров, на которых прогремели взрывы в Оманском заливе, могли быть россияне. Сейчас данные о пострадавших уточняются, передает телеканал со ссылкой на японскую NHK.



В свою очередь по данным ВМС США, с танкеров был эвакуирован 21 член экипажа. На одном из суден началась пожар. Европейские СМИ между тем сообщают, что один из танкеров затонул. Точных данных о жертвах и причинах ЧП пока нет, пишет .