Вот приблизительный перевод одной английской байки:
"Одна блондинка участвует в конкурсе с призом в 1 млн. евро. Ей задают такие вопросы:
1) Сколько длилась столетняя война?
а) 116
б) 99
в) 100
г) 150
Блондинка просит помощи у студентов Университета
2) В какой стране изобрели панамы?
а) Бразилия
б) Чили
в) Панама
г) Эквадор
Блондинка просит помощь у зала.
3) Как зовут короля Георга 6-го?
а) Альберт
б) Георг
в) Мануэль
г) Николас
Блондинка достает гадальные карты.
4) От какого животного происходит название Канарских островов?
а) Канарейка
б) Кенгуру
с) Тюлень
г) Крыса
Блондинка выходит из игры.
Если ты считаешь себя умным (ой) и посмеялся (ась) над блондинкой, то
почитай правильные ответы:
1) Столетняя
еще анекдот!