Россиянку Марию Лазареву, которую в Кувейте приговорили к 10 годам лишения свободы, выпустили под залог. За предпринимательницу внесли около 3 миллионов долларов.

Россиянку Марию Лазареву, которую в Кувейте приговорили к 10 годам лишения свободы, выпустили под залог. За предпринимательницу внесли около 3 миллионов долларов.Год назад Лазареву осудили за растрату государственных средств Кувейтского портового управления. Позже обвинения сняли, однако за выход на свободу потребовали залог в 65 миллионов долларов. Только сейчас удалось его снизить в 20 раз, сообщает телеканал "Россия 24".Процесс пока не окончен. Лазаревой запрещено покидать страну.